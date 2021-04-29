Bozova’da modern mezbahanenin temeli atıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin Bozova ilçesinde yapımına başladığı modern mezbahane ile ilçe halkının hijyenik bir ortamda kesim yapılacak.

Bereketli toprakları ile tarımın başkenti Şanlıurfa’da hayvancılık alanında da çalışmaların artırılarak, kurulacak modern tesislerle birlikte hem hayvancılığı kalkındırmak hem de vatandaşların daha hijyenik bir ortamda kesilen etlere ulaşmasına sağlamak için Bozova ilçesinde modern mezbahanenin temeli atıldı.

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy’un Bozova halkı için istediği modern mezbaha için Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, çalışmaların hızlandırılması talimatını vererek Bozova ilçesinin ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılayacak modern mezbahanenin ilçemize ve Bozovalı hemşerilerime hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ifadelerini kullandı.



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