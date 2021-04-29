Kamyonun aküsünü çalanı dövüp, polise teslim ettiler

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da park halindeki kamyonun aküsünü çalan Mustafa K. durumu fark eden mahalleli tarafından dövüldükten sonra polise teslim edildi. Mahallelinin hırsızı dövdüğü anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Kamyon sürücüsü A.B.'nin iftar için yol kenarına park ettiği kamyonuna hırsız girdi. Bu sırada kamyonda unuttuğu telefonunu almaya giden A.B., Mustafa K.'yi suçüstü yakaladı. Kamyonuna ait aküleri yerinden sökülmüş halde gören sürücü ve çevredekiler, kaçmaya çalışan Mustafa K.'yi yakalayıp, yol ortasında tekme tokat döverek polise teslim etti. Hırsızın dövüldüğü ve polise teslim edildiği anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Mustafa K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2021-04-29 16:14:41
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