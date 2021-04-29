Narlıkuyu Semt Pazarı için çalışmalar başladı

Karaköprü Belediyesi Narlıkuyu Mahallesinde yapacağı semt pazarı için çalışmalara başladı.

Karaköprü Belediyesi ilçede kalıcı bir yapıya daha imza atarak vatandaşların hizmetine sunuyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin Narlıkuyu Mahallesindeki vatandaşlara sözünü verdiği semt pazarı için çalışmalar başladı. Yaklaşık 3 bin 500 metrekare alan üzerine yapılacak olan semt pazarı için alanda bulunan 2 adet kaçak yapının yıkımı gerçekleştirilirken, önümüzdeki günlerde de semt pazarının temeli atılacak. Vatandaşlara verdikleri bir sözü daha yerine getirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Baydilli, yaşanan bazı sıkıntılardan dolayı geciken projenin nihayet hayata geçirileceğini dile getirdi. Baydilli, “Biz gerek seçim döneminde gerekse mahalle gezilerimizde Narlıkuyu Mahallemizdeki vatandaşlarımızdan semt pazarı talebi alıyorduk. Bunun için bir yer belirledik ve projesini hazırladık. Bazı teknik vs. sıkıntılar nedeniyle projemizin hayata geçirilmesi biraz gecikse de çok şükür vereceğimiz sözü tutacağız. Pazar yapılacak alandaki 2 tane izinsiz yapının yıkım işlemlerini gerçekleştirdik. İnşallah kısa bir süre sonra da temelini atıp pazarımızın inşasına başlayacağız. Narlıkuyu Mahallemize ve ilçemize şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.

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