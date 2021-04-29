Şanlıurfa’da bıçaklı kavga: 4 yaralı

Bakan Koca vaka sayısı en çok artan 5 ili açıkladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine bağlı Gözeli kırsal Mahallesi’nde meydan geldi. İki grup arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada Resul K., Orhan K., Yusuf K. ve Süphan K. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.