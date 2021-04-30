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Hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 yaralı

DHA

Hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 yaralı


Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç şarampole devrildi. Bahçe duvarı üzerinde askıda kalan araçtaki 4 kişi yaralandı.
Kaza, Şanlıurfa-Viranşehir karayolu Çamlıdere mevkiinde meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Nedim Yıldız yönetimindeki 34 ZA 7178 plakalı hafif ticari araç, sürücünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada bahçe duvarı üzerinde askıda kalan aracın sürücüsü Nedim Yıldız ile yanındaki Elif, Nurcan ve Sare Yıldız yaralandı.
Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2021-04-30 15:53:04

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