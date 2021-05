Şanlıurfa protokolünden 1 Mayıs mesajı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Şanlıurfa protokolü birer mesaj yayımladı.

Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, “Milletçe kalkınmanın ve refahın baş aktörü olan işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum” dedi. Erin, mesajının devamında, “Hayat, insanın talep ve beklentilerini karşılayabilme derecesinde anlam ve değer kazanır. İnsana bu değeri getiren ise şüphesiz çalıştığının karşılığından başkası değildir. Her türlü kötülükten, yoksulluktan ve sıkıntıdan uzaklaştıran çalışmaya büyük önem veren milletimiz, “Zahmetsiz rahmet olmaz” sözü ile çalışmanın, iş yapmanın önemine işaret etmiştir. Bireyden başlayarak aileyi, yakın çevreyi ve tüm toplumu etkileyen çalışmak ve üretmek, milletimizin refahı için en büyük sermayemizdir. El emeği ve alın teriyle helal rızık peşinde koşan tüm işçi kardeşlerim, milletçe kalkınmamızın ve refahın baş aktörüdür. Bu vesile ile tüm işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyor, bilgi, tecrübe ve teknoloji ile gelişen çalışma hayatımızın, emekçi kardeşlerimize tüm haklarını eksiksiz teslim edildiği günler olmasını diliyorum” dedi.

Beyazgül’den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Beyazgül yayımladığı mesajda, "Alın terinin sembolü olan 1 Mayıs, üreterek çalışma gücünün kutlandığı gündür bu sebeple Emekçi kardeşlerimin günlerini yürekten kutluyorum” dedi. Beyazgül mesajının devamında, “Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınında işçi kardeşlerimiz de elbette zor günler yaşadılar. Biz Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman işçi kardeşlerimizin yanında olmaya gayret gösterdik. Başta Cumhurbaşkanımız ve Ak Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde emekçi kardeşlerimizin haklarının korunması amacıyla birçok tedbir ve destek paketleriyle işçilerimizin yanında olduk. Bizler, 'İşçiye, alın teri kurumadan ücretini ödeyiniz' diye buyuran peygamberin ümmetiyiz. İşçisiyle, esnafıyla, memuruyla, tüm emekçi çalışanlarıyla birlikte daha güzel mutlu yarınlara el ele, tek yürek yürümek en büyük gayemizdir. Bu duygu ve düşüncelerle emek ve alın teriyle şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasında önemli rol oynayan rızkını alın terinden çıkaran tüm çalışanımızın, işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 1 Mayıs İşçi Bayramı ile ilgili bir mesaj yayımladı. Kuş mesajında, tüm emekçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramını kutladı. Kuş, “Birlik, dayanışma ve mücadele günü olarak kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramını en derin duygularımla kutlarım. Bizlere düşen sadece bu günde değil her zaman İşçi ve emekçi kardeşlerimizin yanında olmaktır. Bu dayanışma gününü bu günle sınırlı tutmayıp onların dertlerine ortak olmak, sorunlarına çözüm bulmak öncelikli işimizdir. Hayatını emekleriyle kazananlar, geçimini alın teriyle elde ettikleri helal kazançlarla sağlayanların her zaman yanında ve destekçisi olacağız. dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs nedeniyle zor bir süreçten geçiyoruz. İşçi kardeşlerimiz de bu zor günlerden etkileniyor. Bu mübarek günlerde hep birlikte dua edip, daha sağlıklı ve günlere kavuşma arzumuzu dile getirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

Baydilli'den Emek ve Dayanışma Günü mesajı

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayarak geçimini sağlamak için alın teriyle çalışan tüm vatandaşların Emek ve Dayanışma Gününü kutladı. Baydilli mesajında, “Geçimini sağlamak için emek vererek çalışmak, alın teri akıtarak ailesine helal lokma götürmek çok kutsal ve değerli bir iştir. Çünkü ben dürüst çalışmanın da ibadet olduğuna inanıyorum. Sanayide, teknolojide, sağlıkta, tarımda, hizmet sektöründe ve hayatın her alanında üretenler sayesinde toplumların refah düzeyleri yükselmektedir. Biz emeğin, helal çalışmanın ne demek olduğunu bilen bir coğrafyada yaşıyoruz. Allah’a şükür ki yediden yetmişe tüm vatandaşlarımız bunu gözetir ve ona göre çalışırlar. Tabi ki biz de yöneticiler olarak işçi çalışan kardeşlerimizin hakkını gözetmek ve onlara hak ettikleri değeri vermekle sorumluyuz. Çünkü işçi kardeşlerimizin emeği ve çabası olmadan biz hiçbir hizmeti yerine getiremeyiz. Biz Karaköprü Belediyesi olarak değerli personelimizle birlikte büyük bir aileyiz. Bu noktada işçi kardeşlerimizin sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışarak, karşılığını alması noktasında gayret göstermekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm emekçi vatandaşlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutlar, hayırlı ve güvenli bir çalışma hayatı dilerim” ifadelerine yer verdi.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada işçilere sağlık, mutluluk ve başarı diledi. Yalçınkaya, “Dünya bir yıldır büyük bir felaketin içindedir. Pandemi dünyayı ve Türkiye’yi maalesef büyük şekilde sarstı. Bugün işçi bayramı. Çok buruk bir bayram geçiriyoruz. Bu pandemi sürecinde iki kesim çok büyük bedel ödedi. Sağlık çalışanları ve işçileri büyük bedeller ödediler. İşçiler bugün ateş altındadır. Temizlikte, sokakta, caddede, üretimde her yerde işçiler var. O sebeple işçilerin bayramı hem buruk hem değerlidir. Bu güzel günde kendilerine hem sağlık, hem mutluluk hem başarı diliyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda hastalıktan uzak çok güzel günler bizi bekler. Bütün işçi kardeşlerime, bütün çalışanların, bütün emekçilerin tek tek gözlerinden öpüyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Gayretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

