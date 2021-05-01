Türkiye'nin şampiyon olan ilk kadın başkanı Cevher Erdem oldu 



Mahir ALAN / ŞANLIURFA, (DHA) TFF 3´üncü Lig 4´üncü grupta Karbel Karaköprü Belediyespor´a 3-1 yenilen Adıyaman 1954 Spor, puan farkı ile şampiyon oldu. Adıyaman 1954 Spor´un kadın başkanı Cevher Erdem ise Türkiye'nin şampiyon olan ilk kadın başkanı unvanını aldı.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda Karbel Karaköprü Belediyespor´a deplasmanda 3-1 mağlup olan Adıyaman 1954 Spor, rakiplerinin de puan kaybetmesiyle şampiyon oldu. Şampiyonluğun ardından futbolcular ve yönetimi büyük sevinç yaşadı. Son dakikalarda ağlamaya başladığını ifade eden Adıyaman 1954 Spor Kulübü Başkanı Cevher Erdem, "Her şey son dakikada oldu. Şu an büyük sevinç ve mutluluk var. Ben son dakika soyunma odasına gittiğimde ağlamaya başladım. Her şey bitti dedim. Allah'a şükür Kozan bizi sevindirdi. Kadın olarak daha stresli daha zor, şu an ayaklarım titriyor. Şampiyon olduk ama inanılmaz derecede yorgunuz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'ndan görüntüler

Maç görüntüleri

Cevher Erdem ile röp.

Sevinç gösterileri

Genel ve detay görüntülerDHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Mahir ALAN

2021-05-01 20:23:37



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