Şanlıurfaspor - Niğde Anadolu FK: 0-0

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA) -STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu
HAKEMLER: Mehmet Şükrü Közcü, İsmail Emre, Mustafa Yüksel
ŞANLIURFASPOR: Hakan Süleyman, Galip, Gökdeniz (Dk. 88 Muhammed Ali Kurt),Turgut (Dk. 80 Tarık), Mustafa Çakır, Can, Cihan, Hüseyin Cihan, Fevzi (Dk. 80 Mustafa Samican), Muhammed Raşit
NİĞDE ANADOLU FK SPOR: Ali Rıza, Metehan, Tolgahan, Hüseyin Altuğ, Aykut, Berkin (Dk. 90 Atalay), Ferhat (Dk. 90 Şahan), Fatih, Yücel, Polat (D. 81 Ali Mert)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup 37´nci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Niğde Anadolu FK Sporla 0-0 berabere kaldı.DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2021-05-02 17:03:51
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