Güler’den Basın Özgürlüğü Günü mesajı “Gazetecilik dünyanın en onurlu ve zor mesleği”

Şanlıurfa Gazeteciler Derneği Başkanı Mehmet Kamil Güler, '3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü' dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şanlıurfa Gazeteciler Derneği Başkanı Mehmet Kamil Güler mesajında, günümüzün en zor ve özveri gerektiren mesleklerinden birini yerine getiren tüm medya mensuplarının 'Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü kutladığını belirtti. Basın özgürlüğünün, ülkelerin demokrasilerinin devamının sağlanmasında ve daha güçlü hale getirilmesinde son derece önemli olduğunu belirten Güler ,gazeteciliğin dünyanın en zor ve en onurlu mesleklerinden biri olduğunu belirterek, "Gazeteciler, başarılarıyla olduğu kadar, çektikleri sıkıntılarıyla da anılmakta, yapılan açıklamalar ve temenniler, daha hür bir medya talebinin varlığına ihtiyaç duyulduğunu teyit etmektedir" dedi.

İnternet medyasının devreye girmesiyle doğru habere çok daha hızlı ulaşıldığını ve artık gazetecilerin saniyelerle yarıştıklarını ifade ederek gazeteciliğin esas görevleri arasında toplumu bilgilendirme hakkının, aynı zamanda vatandaşın doğru haber alma hakkıyla eş değer olduğunu belirten Güler, "Gazetecilere yapılacak engelleme, vatandaşın haber alma hakkını engellemektir" ifadelerini kullandı.

Güler, gerek yayın yapan internet haber sitelerinin, gerekse bu haber sitelerinde çalışanların sayısının hızla artmasına karşın, yasal düzenleme yapılmaması nedeniyle internet gazetecilerinin güvencesiz bir şekilde çalıştıklarını belirtti. Yasal düzenleme olmadığından gazetecilik mesleği ile ilgisi olmayan kişilerin de internet haber siteleri açarak gazetecilik mesleğine zarar verdiklerini söyleyen Güler, internet medyası ile ilgili düzenlemenin bir an önce yapılması gerektiğini belirtti. Zor şartlarda kamuoyuna haber ve bilgi akışını sağlamak adına büyük bir özveriyle sorumluluklarını yerine getiren Şanlıurfa medyasının ve tüm basın çalışanlarının 'Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü kutladığını dile getirdi.

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