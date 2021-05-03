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Şanlıurfa'da tam kapanmayı ihlal eden 830 kişiye ceza uygulandı

İHA

Şanlıurfa'da tam kapanmayı ihlal eden 830 kişiye ceza uygulandı

Korona virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla tam kapanma döneminde Şanlıurfa’da bin 500’e kadar personel denetimlerde görev aldı.
Kamu kurum kuruluşları çalışları, belediye zabıtası, emniyet ve jandarma gibi kolluk kuvvetlerinin görev aldığı denetimlerde, üç gün içerisinde Şanlıurfa genelinde 4 bin 107 iş yeri ve alan denetimi gerçekleştirildi.
Günlük ortalama 300 ekip, 100 araç ve bin 500 personelle gerçekleştirilen salgın denetimlerinin son üç gününde, izolasyon tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 2, maske ve mesafe tedbirini ihlal ettiği belirlenen 47 ve sokağa çıkma kısıtlaması tedbirlerini ihlal eden 830 kişi hakkında idari işlem yapıldı.
Tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlamasının sona ereceği 17 Mayıs 2021 pazartesi saat 05.00’e kadar kısıtlama tedbirlerini denetlemeye devam edecek olan ekipler, yasaklamadan muaf olan iş yerleri, ana bulvarlar, güzergahlarda tedbirler konusunda duyarlı davranacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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