Şanlıurfa’da kaçak puro ve makaron operasyonu

Şanlıurfa’da jandarmanın düzenlendiği operasyonda bandrolsüz 552 bin makaron ve 341 paket puro tütünü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir ev ve iş yerine operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada, bandrolsüz 543 bin boş, 9 bini ise içi tütün doldurulmuş toplam 552 bin makaron, 9 bin 225 sigara kağıdı ve 341 paket puro tütünü ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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