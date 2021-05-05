Viranşehir´de kaçak makaron ve tütün operasyonu



Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´nın Viranşehir ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda bandrolsüz 552 bin makaron ve 341 paket puro tütünü ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ev ve iş yerine operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada, bandrolsüz 552 bin makaron, 9 bin 225 sigara kağıdı ve 341 paket puro tütünü ele geçirildi. Makaron ve tütüne el koyan ekipler, ismi açıklanmayan bir kişiyi gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2021-05-05 12:58:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.