Trafonun yanında akıma kapılan 3 yaşındaki Emrullah öldü



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde evlerinin yakınındaki trafonun olduğu yerde elektrik akımına kapılan Emrullah Elesli (3), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Akçakale ilçesine bağlı Büyüktogaç Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin yakınında bulunan trafonun yanında oynayan Emrullah Elesli, bir anda akıma kapıldı. Ağır yaralanan çocuk ailesi tarafından Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Emrullah burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Küçük Emrullah'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-05-05 15:52:24



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