Kuş çalışmaları yerinde inceledi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Fen İşleri müdürlüğü ekipleri tarafından yapım çalışmaları hızlı bir şekilde devam eden Muhtar Ev’lerinde incelemelerde bulundu.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Fen İşleri müdürlüğü ekipleri tarafından yapım çalışmaları hızlı bir şekilde devam eden Muhtar Ev’lerinde incelemelerde bulundu. Vatandaş ve muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda Muhtar Evi projesi kapsamında mahallelerde muhtarlık binası yapımına başlayan Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Mahalle muhtarlarının vatandaşlara sunduğu hizmet kalitesini arttırmak amacıyla hazırlanan proje ile her mahalleye bir "Muhtar Evi" yapım çalışmaları kapsamında ekipler, çalışmalarını 15 Temmuz, Asya ve Karakoyunlu mahallesinde sürdürüyor. Karakoyunlu mahallesinde süren çalışmaları Başkan Yardımcısı İbrahim Dağ ve Mahalle Muhtarı Bozan Demir’le birlikte inceleyen Kuş, ihtiyaç duyulan her bölgede çalışma yürütmeye devam edeceklerini belirtti.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş,”Seçimlerden önce ve seçimlerden sonra Eyyübiye’yi Eyyübiye’li kardeşlerimiz ile birlikte yöneteceğimize dair vaatlerimiz olmuştu. Vatandaşlarımız ile birlikte yöneteceğiz derken Muhtarlarımız ile birlikte el ele kol kola olacağımızı da eklemiştik. Allaha çok şükür 2 yıl içerisinde bir çok projemizi Eyübiye’li kardeşlerimize kazandırdık. Bir taraftan Millet Bahçesi yapımına bayramdan sonra başlanacak, 12 Parkımızın açılışı, Modern kapalı semt pazarları, gençlik merkezi, yarı olimpik yüzme havuzları, Elhamdülillah bugün de Şanlıurfa merkezde eksik bulmuş olduğumuz Muhtar evinin yapımına çok şükür başladık ve inşallah 2 ve 3 hafta içerisinde Merkez mahallelerimizde Muhtar evi eksikliğini gidermiş olacağız. Durmadan yorulmadan Şanlıurfalı ve Eyyübiye’li kardeşlerimiz için mücadelemize devam edeceğiz. Muhtar evlerimiz hem muhtarlarımıza hem vatandaşlarımıza hayırlı olsun inşallah" dedi.

Muhtar Bozan Demir ise çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirip Başkan Kuş’a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.