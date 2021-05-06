Viranşehir´de otomobilde 547 sikke ele geçirildi

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, jandarma ekiplerince durdurulup, arama yapılan otomobilde 547 sikke ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kişinin otomobille tarihi eser taşıyacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler takibe aldıkları otomobili Viranşehir ilçesi girişinde durdurarak aradı. Araçta yapılan aramada poşetler içine gizlenmiş çeşitli dönemlere ait olduğu değerlendirilen 547 sikke ele geçirildi. Sikkelere el koyan ekipler, otomobilde bulunan ismi açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-05-06 11:17:11



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