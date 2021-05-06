Viranşehir´de otomobilde 547 sikke ele geçirildi

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, jandarma ekiplerince durdurulup, arama yapılan otomobilde 547 sikke ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kişinin otomobille tarihi eser taşıyacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler takibe aldıkları otomobili Viranşehir ilçesi girişinde durdurarak aradı. Araçta yapılan aramada poşetler içine gizlenmiş çeşitli dönemlere ait olduğu değerlendirilen 547 sikke ele geçirildi. Sikkelere el koyan ekipler, otomobilde bulunan ismi açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2021-05-06 11:17:11
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.