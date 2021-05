Baydilli yol çalışmalarını inceledi

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçede birçok mahallede yürütülen yol açma, kilitli parke döşeme ve yol yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Karaköprü Belediye Metin Baydilli ilçede yapılan çalışmaları ve sorunları yerinde incelemeye devam ediyor. Baydilli bir gününü çalışmalara ayırarak Doğukent, Seyrantepe, Mehmetçik ve Batıkent Mahallelerindeki yol açma, kilitli parke çalışmalarını yerinde inceledi. Çankaya ve Şenevler Mahallelerindeki yol yenileme çalışmalarını da inceleyen Başkan Baydilli, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vatandaşların sıkıntı yaşamaması için çalışmaların hızlandırılması ve bir an önce yolların hizmete açılması talimatını veren Başkan Baydilli, çalışmalar sırasında iş makinelerinin direksiyonuna kendisi geçerek tecrübe etti. Karaköprü’de bir yol seferberliği içerisinde olduklarını kaydeden Başkan Baydilli, her mahalleye dokunduklarını ve hizmet ettiklerini söyledi. Başkan Baydilli, “Mehmetçik, Seyrantepe, Batıkent, Doğukent gibi mahallelerimizde yol açma ve açılan yollarda kilitli parke döşeme ile Çankaya ve Şenevler Mahallelerimizde de yol yenileme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Biz de teknik ekibimiz ve başkan yardımcılarımızla birlikte bu çalışmaları inceledik ve gidişat hakkında bilgi aldık.

Biz ilçemize hizmetin en iyisini getirmek için ekiplerimizle, tüm personelimizle hizmet etmeyi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan biraz sabır istiyoruz çünkü her geçen gün büyüyoruz ve talepler, ihtiyaçlar artıyor. Biz de bunları karşılamak için çalışıyor, uğraşıyoruz” diye konuştu.

Başkan Baydilli incelemeler esnasında çalışan personelle de sohbet edip özverili çalışmaları için teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.