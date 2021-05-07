Hilvan'da yol yapım çalışmaları

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kırsaldaki yol çalışmalarına Hilvan ilçesiyle devam etti.

Büyükşehir Belediyesi, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde yeni yol yapımı, mevcut yolların bakım ve onarımı ile köy içi yollarda çalışmalarını planlanan program dahilinde sürdürüyor. Vatandaşların daha güzel ortamlarda yaşamalarını sağlamak, ulaşımlarını daha konforlu bir biçimde yapmalarını temin etmek amacıyla çalışmalarına aralıksız devam eden büyükşehir belediyesi kırsal hizmetler daire başkanlığı ekipleri Hilvan kırsalındaki yolların asfalt öncesi çalışmalarını tamamladı. Büyükşehir Belediyesi Hilvan ilçesinde 166 kilometre greyderli ve malzemeli bakım onarım çalışması yürütürken 214 kilometre stabilize yol yaparak vatandaşların hizmetine sundu. Ekipler ayrıca 35 kilometre mekanik yol, 32 kilometre sathi kaplama yol, 7 Km beton yol çalışması, bin 958 metre beton boru uygulaması, 10 bin 848 ton asfalt İle yolların bakım onarımını tamamlayarak Hilvan ilçesinin kalkınması için mesai yapıyor.

Hilvan ilçe kırsalında 2021 yılı asfalt çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Büyükşehir ekipleri, 3 ayrı noktada hizmet vererek yolları asfalta hazır hale getirdi. Mahallelerinde yapılan çalışmalarla yollarının asfalt serimine hazır hale getirildiğini belirten Hilvan Aşağı Külünçe Köyü Muhtarı Mehmet Sunar yollarının yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

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