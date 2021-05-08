Bayram tezgahları kuşlara kaldı Bayramda “İğne atsan yere düşmez” caddeler boş kaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayram tezgahları kuşlara kaldı Bayramda “İğne atsan yere düşmez” caddeler boş kaldı

İHA

Bayram tezgahları kuşlara kaldı Bayramda “İğne atsan yere düşmez” caddeler boş kaldı

Şanlıurfa’da korona virüs nedeniyle en sakin günlerini geçiren tarihi çarşılarda bayram tezgahları kuşlara kaldı.
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda, 29 Nisan tarihinde başlayan ve Ramazan Bayramını kapsayan 17 günlük tam kapanma süreci devam ediyor. Kapanma ile başlayan sokağa çıkma kısıtlamasından belirli saatlerde muaf olan kuruyemişçiler, en sakin günlerini geçiriyor. Tarihi çarşılar bölgesinde her yıl yoğunluğun yaşandığı caddelerde şeker ve kuruyemiş tezgahları kuşlara kaldı. Kuşların uçuştuğu tezgahlarda esnaf zamanı Kuranı Kerim okuyarak geçiriyor. Havadan da görüntülenen kentte sessizliğin hakim olduğun görüldü.

“Eskiden yoğunluktan nefes alamazdık”
Kuruyemişçi Hüseyin Korkmaz, “Burası Şanlıurfa’nın kalbidir. En işlek caddelerinden biridir. Turistik caddelerinden biri olan Akarbaşı Balıklıgöl Caddesidir. Biz bu caddenin böylesine sakin olmasına alışkın değiliz. Korona virüs nedeniyle kurallara uymak zorundayız. Elimizden bir şey gelmiyor. Sağlık için böyle sakin hale geldiğini biliyoruz. İnşallah vatandaşlarımız da kurallara uyar ve önümüzdeki günlerde daha güzel hep beraber yine bir arada oluruz. Biz de burada müşteri olmadığı için çok sıkılıyoruz. Gelip giden olmadığı için kuşlar tezgahlara konup kuruyemiş yiyor. Böyle bir durumdayız. Daha önceleri bir çay bile içemediğimiz, dinlenmeye fırsat bulamadığımız bu caddede, şu anda tezgahların üzerinde kuşlar uçuşuyor. İnşallah bu zor günleri geride bırakırız. Bizde eski günlerimize geri döneriz” dedi.
Kuruyemişçi Müslüm Hatipoğlu ise “Bu yıl çok şaşkınız. İlk kez bu kadar sakin bir Ramazan geçiriyoruz. Diğer bayram zamanlarında burada taşı yere atsanız, kalabalıktan dolayı taş yere düşmez. Ramazan ayındayız, susamıyoruz. Susamak için uğraşıyoruz, susamıyoruz. Zaman geçirmek için ya telefonla oynuyoruz, ya da Kuranı Kerim okuyoruz. Keşke biraz yoğunluk olsaydı da bir şeylerle uğraşsaydık” şeklinde konuştu.
Kısıtlamadan muaf bazı vatandaşlar, tarihi çarşılar bölgesinde bayram alışverişi yaptığı görüldü. Öte yandan, 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'da başlayan tam kapanmanın, 17 Mayıs Pazartesi 05.00'te tamamlanması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Erin kısıtlamaları denetledi
YEREL HABERLER Vali Erin kısıtlamaları denetledi
Starlink uyduları Siverek semalarında görüntülendi
YEREL HABERLER Starlink uyduları Siverek semalarında görüntülendi
Binanın yıkılma anı korkuttu
YEREL HABERLER Binanın yıkılma anı korkuttu
Şanlıurfa’da iki çocuk babası gençten 8 gündür haber alınamıyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da iki çocuk babası gençten 8 gündür haber ...
Beyazgül ve Yalçınkaya hizmette el ele
YEREL HABERLER Beyazgül ve Yalçınkaya hizmette el ele
Hilvan'da yol yapım çalışmaları
YEREL HABERLER Hilvan'da yol yapım çalışmaları
Baydilli yol çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Baydilli yol çalışmalarını inceledi
4 bin lirayla 'Babama gidiyorum' deyip çıktı, bir daha haber alınamadı
YEREL HABERLER 4 bin lirayla 'Babama gidiyorum' deyip çıktı, bir ...
Kültür gezisinde korona virüsü yok saydılar Pandemi yasaklarını hiçe sayan gurup halay çekip oyun oynadı
YEREL HABERLER Kültür gezisinde korona virüsü yok saydılar Pandemi ...
Siverek'te PTT şubesi önünde kuyruk
YEREL HABERLER Siverek'te PTT şubesi önünde kuyruk
Şanlıurfa’da kurulacak pazar yerleri belirlendi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da kurulacak pazar yerleri belirlendi
Bozulan bebek arabalarını onararak iki aileyi geçindiriyorlar
YEREL HABERLER Bozulan bebek arabalarını onararak iki aileyi ...
Elektriği kesen ekipler ile köylüler karşı karşıya geldi Kavgayı jandarma havaya ateş açarak ayırdı
YEREL HABERLER Elektriği kesen ekipler ile köylüler karşı karşıya ...
Kaçak elektrik denetiminde ekiplere taşlı ve sopalı saldırı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kaçak elektrik denetiminde ekiplere taşlı ve sopalı ...
Ekinci muhtarlarla istişarelerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Ekinci muhtarlarla istişarelerini sürdürüyor
Şanlıurfa’da foseptik çukuruna düşen keçi kurtarıldı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da foseptik çukuruna düşen keçi kurtarıldı
Evde kalan vatandaşların imdadına zabıta yetişiyor
YEREL HABERLER Evde kalan vatandaşların imdadına zabıta yetişiyor
Turizm yolu için yıkım çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Turizm yolu için yıkım çalışmaları sürüyor
(özel) Taşlara şekil vererek eserler ortaya çıkarıyor
YEREL HABERLER (özel) Taşlara şekil vererek eserler ortaya çıkarıyor
Fırat Nehri'ne atlayan gence 3 gündür ulaşılamıyor
YEREL HABERLER Fırat Nehri'ne atlayan gence 3 gündür ulaşılamıyor
Karaköprü’de sokak hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Karaköprü’de sokak hayvanları unutulmadı
Yalçınkaya sağlık çalışanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Yalçınkaya sağlık çalışanlarını unutmadı
Viranşehir´de otomobilde 547 sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Viranşehir´de otomobilde 547 sikke ele geçirildi
Şanlıurfa’da Roma, Bizans ve İslam dönemine ait 547 sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da Roma, Bizans ve İslam dönemine ait 547 ...