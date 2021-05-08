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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa’da Kadir Gecesi mesajları

İHA

Şanlıurfa protokolü, Kadir Gecesi münasebeti ile birer mesaj yayımladı.

Şanlıurfa’da Kadir Gecesi mesajları

Şanlıurfa protokolü, Kadir Gecesi münasebeti ile birer mesaj yayımladı.
Bu gece idrak edilecek olan Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, tüm İslam sleminin ve Şanlıurfalıların gecesini tebrik etti.
Vali Erin, mesajında, “Sosyal hayatımıza ve maneviyatımıza getirdiği nizamla dünyayı güzelleştiren yüce dinimiz İslam, tüm inananların aynı duygu ve düşüncelerle Cenabı Allah’a yönelmesini sağlayan çok özel vakitleri bizlere haber vermiştir. Müslümanların hayatını düzene koyan beş vakit namaz, oruç, kurban, hac gibi ibadetlerin hepsi belirlenmiş özel vakitlerde ve belirli prensiplerle eda edilmektedir. Bu çok özel vakitlerden biri de yüce kitabımız Kur’anı Kerim’de haber verilen Kadir Gecesidir. Peygamberimiz Hz. Muhammed’e ilk vahyin tebliğ edildiği, bin aydan daha hayırlı olduğu, tan yerinin ağarmasına kadar esenlik olduğu Kur’anı Kerim aracılığıyla bizlere bildirilen bu gece yapacağımız duaların kabul olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Tüm İslam aleminin ve Şanlıurfalı hemşerilerimin Kadir Gecesini tebrik ediyorum” dedi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Kadir Gecesi münasebeti ile bir mesaj yayımladı. Beyazgül mesajında, “Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen, Kadir Gecemizi tebrik ediyor, bu mübarek gecenin milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum” dedi.
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Kadir Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Bu müstesna gecenin kadrini, kıymetini bilen hemşerilerimin ve tüm İslam aleminin Kadir Gecesini tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dilerim. Pandeminin zorunlu sonuçlarından dolayı camilerimizde eda edemediğimiz teravihler, cemaatle birlikte hazzını yaşamaktan mahrum kaldığımız ibadetlerden dolayı bir buruk ramazan olsa da Yüce Allah’ın Kadir Gecesini, her türlü hastalıktan, zorluktan, darlıktan kurtuluşumuza vesile kılmasını dilerim. Bu gece, Yüce Allah’ın katına yüreklerden yükselecek bütün dualara, canı gönülden âmin diyoruz. Bu duygularla, bu müstesna gecenin kadrini, kıymetini bilen hemşerilerimin ve tüm İslam aleminin Kadir Gece’sini tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, bin aydan daha hayırlı olan mübarek
Kadir Gecesi ile ilgili bir mesaj yayımlayarak tüm Müslümanların Kadir
Gecesini kutladı. Kuş, yayımladığı mesajında, “Başı rahmet, ortası mağfiret sonu ise azaptan kurtuluş olarak bilinen Ramazan Ayının son günlerini idrak etmekteyiz. Aynı zamanda Kur’anı Kerim’de bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi’ne ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan ayı, ülkemizi de etkisi altına alan korona virüs nedeniyle buruk geçti. İnşallah mübarek gecede bol bol dua edip, bu beladan kurtuluruz. Bin aydan daha hayırlı olan bu gecenin, ülkemiz başta olmak üzere tüm insanlığa sevgi ve barış getirmesini temenni eder, başta Şanlıurfalı hemşerilerim olmak üzere tüm Müslüman aleminin Kadir Gecesini kutlarım” ifadelerini kullandı.
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Kadir Gecesi vesilesiyle bir mesaj yayımlayarak bin aydan hayırlı bu gecenin İslam alemini üzerine bereket, sağlık ve huzur getirmesini diledi
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Kadir Gecesi vesilesiyle bir kutlama mesajı yayınladı. Bin aydan daha hayırlı olduğu yüce kitabımız Kur’anı Kerim’de müjdelenen mübarek Kadir Gecesine kavuşmuş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Baydilli, pek çok hayır ve bereketi bünyesinde barındıran, manevi haz ve mutluluğun doruğa ulaştığı Ramazan ayının son günlerine yaklaşmasının hüznünü de taşıdıklarını dile getirdi.

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