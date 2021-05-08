Dezavantajlı anneler de unutulmadı Anneler Günü’nde hijyen seti ve karanfil dağıttılar Haliliye’den Kadınlar Gününde anlamlı hediye

Şanlıurfa’da dezavantajlı kadınlar, Anneler Günü’nde unutulmadı. Haliliye Belediyesi evde bakım hizmeti gören dezavantajlı 210 anneye hijyen setti ile karanfil dağıttı.

Şanlıurfa’da Anneler Günü’nde dezavantajlı kadınlar unutulmadı. Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri ekipleri, evde bakım hizmeti alan 210 anneyi evlerinde ziyaret etti. Tam kapanma sürecinde evden çıkamayan annelere, Anneler Günü sürprizi yapan ekipler, korona virüs nedeniyle hijyen paketi hediye etti, karanfil dağıttı. Ziyarette, çok mutlu olduklarını belirten anneler, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve ekibine teşekkür etti.

Haliliye Belediyesi Sosyal Yarım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, toplamda 438 aileye verdiği evde bakım hizmetinin tam kapanma sürecinde de devam ettiğini bildirdi.

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