Suruç Ovası'nda alternatif ürün bereketi Alternatif bir ürün olan yonca çiftçinin yüzünü güldürüyor

Daha önce kuru tarımın yapıldığı Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde Atatürk Barajı'ndan gelen kanallarla suya kavuşan arazilerde ürün çeşitliliği beraberinde bereket getirdi.

Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden Şanlıurfa'daki Suruç Ovası'na yaklaşık 7 yıl önce Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında su verilmeye başlandı. İlçedeki ovaya verilen su sayesinde ürün çeşitliliği de arttı. Daha önce sadece buğday, arpa ve mercimek gibi su ihtiyacı duymadan yetişen ürünler eken çiftçiler, suyun bölgeye gelmesiyle birlikte her geçen gün ekonomik değeri daha yüksek ürünler yetiştirmeye başladı. Mısır, pamuk, şekerpancarı ve sebzeden sonra yonca bölgenin en büyük gelir kaynaklarından biri oldu.



Yonca çiftçinin yüzünü güldürüyor

Her mevsimde ekimi yapılabilen yonca çiftçiler için en önemli alternatif ürün oluyor. Masrafı az, geliri ise giderlerine göre yüksek olan yoncanın hasadı yapılıyor. Makineler tarafından biçilen yonca balya haline getiriliyor. İşçiler tarafından tarlaya giden kamyonlara yüklenen yonca, hayvan yemi olarak kullanılmak üzere başka illere gönderiliyor.

Yoncanın pamuğa göre daha az masraflı olduğunu söyleyen çiftçi İskender Üçkan, “Şu anda yoncadan memnunuz, bize göre pamuktan ve buğdaydan daha iyidir. Az gelirli ama peşin para dönüyor. Dönümüne 2 ya da 2 buçuk ton ürün elde ediyoruz. Tonu ise 900 Türk Lirası ile bin 100 Türk Lirası arasında alıcı buluyor. İki yıldır bu işi yapıyorum. Benim için pamuk ve buğdaydan daha iyi. Düşük maliyet, fazla kar. Burada çeşitleri arttırmak için yonca ektik ve bazı çiftçilerin ısrarı üzerine yoncaya yöneldim. Yonca biraz zahmetli ama pamuk gibi eziyeti yok. Yıllık geliri yok, maaşlı bir insan gibi her ay geliri var” diye konuştu.

