Şanlıurfa’da Anneler Günü mesajları

Şanlıurfa protokolü, Anneler Günü münasebeti ile birer mesaj yayımladı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Anneler Günü münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Mesajında, annelik vasfının tarif edilemez bir üstünlük olduğunu belirten Vali Erin, “Annelik, bizim medeniyetimizde kutsallık atfedilen insani bir statüdür” dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Anneler günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Beyazgül mesajında “Bugün ömrümüzün her günü baş üstünde taşıdığımız annelerimizin günü, biz annelerimizi bir gün değil, ömür boyu baş tacı eden bir ümmetin evlatlarıyız” dedi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “İlk mektebimiz, ilk kelimemiz, ilk gülüşümüzün aynasıdır anneler” ifadelerini kullandı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ‘Anneler Günü’ münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Kuş, “Annelerimiz hoşgörünün, fedakarlığın, şefkat ve merhametin adıdır. Annelik dünyanın en yüce, en kutsal vazifelerinden biri; anneler ise iyiliği en çok hak eden varlıklardır. Anne sevgisi bir güne sığdırılamayacak kadar büyüktür. Gece gündüz demeden emek vererek bizleri büyüten, bizlerin mutluluğuyla mutlu olan annelerimiz hayattaki kılavuzumuzdur. Başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin gününü kutluyorum” dedi.

Başkan Ekinci, Bütün hayatı adanmışlıkla geçen annelerimizin her zamanda yanında olmak, yüzlerini güldürmek, gurur duyacakları evlatlar olmak hiç şüphe yoktur ki onlara verilebilecek en kıymetli armağandır. “” İfadelerine yer yerdi.

Başkan Yalçınkaya, bu yıl 9 Mayıs’ta kutlanan Anneler Günü’nde fedakar anneleri ihmal etmedi ve anlamlı ziyaretler gerçekleştirdi.

İlk olarak merkez Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde yaşayan Bulmen ailesinin yanına giden Başkan Yalçınkaya burada hem engelli eşi hem engelli 2 çocuğuna bakan fedakar annenin gününü kutladı ve kendisine çiçek verdi. Yalçınkaya aileye gıda yardımında da bulundu.

Anneler Başkan Yalçınkaya’ya ziyaretlerinden dolayı mutlu olduklarını belirtip teşekkür etti.

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