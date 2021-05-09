Vali Erin’den Anneler Günü ziyareti

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Anneler Günü münasebetiyle 15 Temmuz şehidi Mustafa Direkli’nin annesi Dursun Direkli’yi ziyaret etti.

Tüm anneler adına şehit annesi Dursun Direkli’ye çiçek hediye ederek anneler gününü kutlayan Vali Erin, “Tüm şehit anneleri artık bizim annemiz olmuştur” dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dursun Direkli ise evlat yetiştirmenin önemine değinerek Vali Erin’e nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Vali Erin’e şehit ailesini ziyaretinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Bilici ile Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mehmet Yavuz da eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.