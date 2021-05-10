Karaköprü zabıtadan bayram denetimi

Karaköprü Belediyesi zabıta ekipleri Ramazan Bayramı öncesi bayramlık şeker, tatlı ve hamur işi satan işletmelerde denetimler gerçekleştirdi

Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların sağlığı için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler Ramazan Bayramı öncesi ilçede bayramlık şeker, tatlı ve hamur işi üreten işletmelerde hijyen ve ürünlerin tazeliği konusunda denetimler gerçekleştirdi.

Gıda işletmelerine yönelik rutin olarak yapılan denetimleri Ramazan Ayı boyunca yoğun bir şekilde sürdüren zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde de ilçede faaliyet gösteren unlu mamuller ile tatlı imalat satış yerlerini hijyen koşulları, çalışanların kılık kıyafetlerinin temizliği ile iş yerlerinin mevzuata uygunluğu konusunda kontrol etti. Ekipler, üretimde kullanılan malzemeleri ve malzemelerin depolandığı alanlardaki hijyen durumlarını detaylı şekilde inceledi.

Pandemi tedbirleri konusunda da işletmelere uyarılarda bulunan zabıta ekipleri alışveriş sırasında maske ve mesafe kurallarına riayet edilmesini istediler.

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