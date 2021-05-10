Gümrükteki kamyonda 1900 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, gümrükteki kamyonda yapılan aramada 1900 paket kaçak sigara ele geçirilirken, sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Akçakale Gümrük Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ekipleri, Suriye'nin Tel Abyad kentinden gelen kamyon sürücüsünü durdurdu. Kamyonda yapılan aramada, kasa ile mazot depo bölümüne gizlenen 1900 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan ekipler, sürücü hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet'ten soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2021-05-10 17:05:39



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