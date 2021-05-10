Büyükşehir, kırsalda çalışmalarını sürdürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler Şanlıurfa’nın ilçelerinde konforlu yollar ve daha rahat bir ulaşım için 13 ilçede çalışmalarına devam ediyor.

Asfaltlama sezonunun başlamasıyla birlikte Şanlıurfa’nın sınıra komşu ilçesi Akçakale’de stabilize yol yapım, çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, asfalt serimi öncesi son hazırlıklarını tamamladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, 2021 yılı asfalt sezonu İçin bir ön hazırlık olan yolların üst yapısını tamamlayarak asfalt için hazır hale getiriyor. Büyükşehir, Akçakale kırsalında 4 ayrı noktada hizmet veriyor.

Akçakale ilçesinde 79 kilometre greyderli ve malzemeli bakım onarım çalışması yürüten ekipler, 143 kilometre stabilize yol yaparak vatandaşların hizmetine sundu. Ekipler ayrıca, 49 kilometre mekanik yol çalışması, 28 Km sathi kaplama yol, 6 Km beton yol, 5.895 ton asfalt İle yolların bakım onarımını tamamladı. Çalışmalar kapsamında 1.584 metre beton boru da uygulandı.

Akçakale kırsal mahallelerinde yol çalışmalarının yapılarak mahallelerinin yollarının asfalt serimine hazır hale getirilmesinden ötürü duydukları memnuniyeti dile getiren bölge mahalle muhtarı İsmail Şahin, “Şanlıurfa büyükşehir Belediyesine yollarımızı yaptıkları için teşekkür ediyoruz. Yolumuzun stabilize çalışmaları tamamlandı. Yakın zamanda da asfalt çalışmaları başlayacak. Başta Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Aşağı Beydaş köyü sakinlerinden Mübarek Gök ise yollarının daha konforlu hale geldiğini belirterek emeği geçen herkesten Allah razı olsun dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.