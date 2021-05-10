Şanlıurfa'da meydana gelen kazada kişi 4 yaralandı

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Abdullah Fırat idaresindeki 02 AK 758 plakalı otomobil, Şanlıurfa Gaziantep kara yolunun 71. kilometresinde Bozan Deniz yönetimindeki 06 BA 7509 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Fatma, Enes Eren ve Mehmet Eren Fırat yaralandı.

Kazada yaralanan şahıslar Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı



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