Baydilli’den engelliler haftası mesajı

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli 1016 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Baydilli mesajında engelli vatandaşların gerekli şartlar sağlandığında aşamayacakları engel olmadığını ifade etti

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, 1016 Mayıs Engelliler Haftası için bir mesaj yayımladı. Engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak ve onların toplumsal hayatta daha etkin ve verimli kılınması için her zaman çalışmalarıyla destek verdiklerini ifade eden Baydilli, engelli bireylerinin 1016 Mayıs Engelliler Haftasını kutladı.

Baydilli mesajında, “Engelliler Haftası her yıl 1016 Mayıs tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanarak engelli bireylerin toplumsal hayata katılımı ve farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Onlara engelsiz demek istiyorum çünkü gerçekten gerekli fırsatlar verildiğinde, şartlar sağlandığında sanat, spor, iş hayatı gibi birçok alanda önemli başarılara imza atıyorlar.

Biz de Karaköprü Belediyesi olarak onlara sözünü verdiğimiz Engelsiz Yaşam Merkezi ve Parkını ilçemize kazandırdık. Burada kardeşlerimiz hem onlar için dizayn edilmiş parkımızda zaman geçirip dinlenebilir hem de engelsiz yaşam merkezimizde çeşitli kurslara katılıp el işi ürünler üreterek bütçelerine de katkı sunabilirler. İlçemizde engelli kardeşlerimizin sıkıntı çekmeden gezebilmesi için onlara engel oluşturmamak için her çalışmamızda onları düşünüyoruz. Engelliler Haftası, insanlığımız adına daha fazla düşünmemiz ve insani duygularımızı en fazla hissetmemiz gereken haftalardan biridir. Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmek, ilçemizdeki tüm hizmet ve haklardan eşit bir biçimde yararlanmalarını sağlamak, insanlık borcumuzun yanı sıra, medeni toplum ve devlet olmanın da en önemli gereklerindendir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm engelli kardeşlerimizin 1016 Mayıs Engelliler Haftasını tebrik ediyor, her zaman aşamayacakları engellerin önlerine çıkmadan huzur ve sağlık içerisinde yaşamalarını diliyorum” dedi.

