Şanlıurfa’da İsrail’in Mescid-i Aksa’ya saldırıları protesto edildi

Şanlıurfa’da Balıklıgöl platosu içerisinde toplanan vatandaşlar İsrail’in Mescidi Aksaya saldırmasını protesto etti.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere ve Mescidi Aksa'ya saldırıları Şanlıurfa’da tarihi Balıklıgöl platosu içerisinde protesto edildi.

Göstericiler sık sık "Canımız, kanımız sana feda olsun Kudüs’e" ve "Kınamak yetmez ordular Kudüs’e" gibi sloganlar attı.

Açıklamada, “Mescidi Aksa’dan yükselen yardım çığlıkları yine karşılık bulmadı. Ümmet Ramazan’ın son günlerini yaşadığı bu günlerdeKudüs için Mescidi Aksa için gözyaşı döktü. İsrail denen bu işgalci varlık 1948’den bu yana katliam yapmayı kendine adet edinmiştir. Onlar Filistin topraklarında olduğu sürece bu katliamlar devam edecektir. Dolayısıyla 75 yıldır devam eden bu işgal bugüne kadar kınama açıklamaları ile son bulmadı bundan sonrada son bulmayacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Toplanan grup açıklamanın ardından sloganlar atarak dağıldı.

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