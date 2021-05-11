Akçakale Belediyesi sokaktaki canlara sahip çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Akçakale Belediyesi kısıtlama döneminde aç kalma tehlikesi yaşayan sokak hayvanları için mama dağıttı.

Sosyal belediyecilik anlayışını hayatın her alanına yayan Akçakale Belediyesi sokaktaki canlara beslenme desteği sağladı.

Yalçınkaya’nın talimatları ile kısıtlama döneminde yiyecek bulma sıkıntısı çeken sokak hayvanları için harekete geçti. Belediye ekipleri hayvanlar için hazırlanan mamaları ilçenin belli noktalarına bıraktı.

Belediyenin sokak hayvanlarına sahip çıkması takdir topladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.