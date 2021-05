Siverek’te sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle kan bağışı kampanyası

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde sivil toplum kuruluşları desteğiyle Kızılay kan merkezi, 3 günlük ‘Randevulu’ kan bağışı kampanyası başlattı.

Türkiye genelinde tam kapanmanın başlaması sonrasında, kan stoklarında sıkıntı yaşanmaması için Türk Kızılay, sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığı işbirliği çerçevesinde randevulu kan bağışı kampanyası başlattı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde de Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle ilçenin Hürriyet Caddesi Lezgo Parkı'nda kurulan Kızılay çadırında, ’Kan Verelim, Can Olalım’ sloganıyla randevulu kan bağışı kampanyası başlatıldı. Ramazan ayı olması nedeniyle vatandaşlar iftar sonrasında randevu alarak sahur vaktine kadar kan bağışında bulunabiliyor.

Kampanya desteklerinden dolayı sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlara teşekkür eden Türk Kızılay Siverek Şubesi Başkanı Mehmet Sırrı Karahanlı, ”Bir Damla Kan Talasemi Derneği öncülüğünde Sivil Toplum Kuruluşları desteğiyle kan bağışı kampanyası başlattık. Bu akşam Siverek Esnaf ve Zanaatkârlar Odası üyeleri aileleriyle birlikte kan bağışında bulundu. Gayet olumlu sonuçlar alıyoruz, bundan dolayı her zaman yanımızda olan, Şanlıurfa merkezde olmak üzere ilçeler nezdinde de kan bağışında bizi birinci yapan Siverek halkına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bir Damla Kan Talasemi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Dizlek yaptığı açıklamada, ”Dernek olarak bizler sürekli Kızılay’la ortak kan ve kök hücre bağışı kampanyaları düzenliyoruz. Bu çalışmalarımızda en fazla yaşadığımız sıkıntı Ramazan ayında oluyor. Pandeminin de ortaya çıkması sonucu sıkıntılar maalesef çoğaldı. Malum bu pandemi sürecinde en fazla etkilenen talasemi, lösemi gibi kan hastalarımız oldu, çünkü bunların sık sık taze kana ihtiyaçları var. Bizde bu nedenle Türk Kızılay’a destek amacıyla gece sahura kadar kurduğumuz çadırda randevulu sistemle, sivil toplum kuruluşlarımızı davet ederek kan bağışları topluyoruz. Bu kampanyamıza Siverekli hemşerilerimiz her zaman yanımızda oldukları için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Siverek Esnaf ve Zanaatkârlar Derneği Başkan Yardımcısı İhsan Dübüllü, ”Denek olarak tüm üyelerimizle Kızılay’ın başlattığı kampanya destek olmaya geldik. Biz yılın her zamanında bu gibi kampanyalara destek veriyoruz. Çünkü kan vermezsek bu kan hastaları ne yapacak, çünkü onların tek çaresi kandır, kan olmazsa bu kardeşlerimiz hep mağdur olacak. Bundan dolayı sürekli kan bağışında bulunmamız gerekir” şeklinde konuştu.

