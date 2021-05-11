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Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde, devrilen seramik yüklü TIR'daki 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Siverek-Diyarbakır karayolunun 19'uncu kilometresinde meydana geldi. Abdullah Tosun yönetimindeki 63 KH 050 seramik yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada TIR şoförü ile yanındaki İsmail Demir ve İbrahim Halil Ağar yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN

2021-05-11 14:27:23



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