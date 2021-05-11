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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Haliliye'de asfaltlama sürüyor

İHA

Haliliye'de asfaltlama sürüyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, asfalt çalışmalarının başlayacağı bölgelerdeki incelemelerini devam ettiriyor.
Fen işleri müdürlüğü, tam kapanma kısıtlamaları kapsamında ilçenin dört bir yanında başlattığı yol yapım ve bakım onarım çalışmalarını, gece ve gündüz vardiyalarıyla hummalı şekilde sürdürüyor. Başkan Mehmet Canpolat’ta, beraberinde Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan birlikte Kamberiye Mahallesinde de başlatılacak asfalt çalışmaları öncesinde bölgede incelemelerde bulunarak, bilgiler aldı.
Asfalt çalışmalarının ikinci durağının Kamberiye Mahallesi olduğunu ifade eden Başkan Mehmet Canpolat, yaptığı açıklamada, “Haliliye Belediyesi olarak bu sene hem kırsalda hem merkezde asfalt atağımız sürüyor. Şuanda da hummalı bir şekilde şehrimizin dört bir tarafını asfaltlamaya çalışıyoruz. Bahçelievler’de başlamış olduğumuz asfalt atağımıza Kamberiye Mahallemiz ile devam ediyoruz. Bizim şuanda tasarruf tedbirleri içerisinde bir parkemiz dahi zayi olmuyor. Kırsaldaki taziye evi, camilerimizin bahçeleriyle ilgili ihalelerimizi gerçekleştirmiş durumdayız. Parkelerimiz hemen orada yenilenip oradaki köylerimizdeki camilerimizin ve taziye evlerinin bahçelerine döşenecektir. Yani burada bir işlem yaparken aynı zamanda iki üç işi de görmüş oluyoruz. Burada inşallah tasarruflu bir şekilde Haliliyemizi hep birlikte yönetmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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