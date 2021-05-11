Beyazgül Eyyübiye’deki asfalt çalışmalarını inceledi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, beraberinde Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ile birlikte Abdurrahman Dede, Büyükhan ve Hancığaz'da başlatılan sathi asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi program dahilinde yürüttüğü asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Dün Suruç ilçesindeki asfaltlama çalışmalarını incelemek ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere adeta Suruç’a adeta çıkarma yapan Başkan Beyazgül bugün ise Eyyübiye kırsalındaki çalışmaları inceleyerek asfalt çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Şanlıurfa Büyükşheir Belediyesinin Eyyübiye kırsalında 5 ayrı noktada gerçekleştirdiği asfaltlama çalışmaları inceleyerek ilgili daire başkanları ve birim müdürlerinden bilgiler alan Beyazgül, “Eyyübiye Abdurrahman Dede, Hancağız ve Büyükhan üzerinde bulunan yollarda asfaltlama çalışmalarına başladık. Bizler de bu çalışmaları yerinde incelemek ve yolun asfaltlama işlemlerinin bir an önce tamamlanması için ekiplerimizle istişare ettik. Burada yapılan asfalt çalışmasında stabilize yoldan başlamak üzere tüm aşamaları Büyükşehir Belediyesinin öz kaynaklarıyla yapılmaktadır. Talep edildi bizler de bu yolu Eyyübiye halkımızın hizmetine sunuyoruz hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ise, “Vatandaşlarımızın ciddi manada asfalt talepleri vardı. Bizler de bu talepleri Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül ile paylaştık. Sağ olsun Başkanımız planlanan program dâhilinde yapılacak demişti. İşte bugün o gün vatandaşlarımız artık daha konforlu bir şekilde seyahat edecekler. “Yol Medeniyettir” anlayışıyla Eyyübiye için yaptığı yatırımlardan ötürü başkanımıza şükranlarımı iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Hancığaz Mahalle Muhtarı Hamza Tunçbulan ise emeği geçen herkese teşekkür etti.

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