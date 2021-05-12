Şanlıurfa'da camiler Ramazan Bayramı'na hazır Haliliye'deki ibadethanelerde bayram temizliği yapıldı

Haliliye Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ilçede bulunan ibadethanelerde dezenfekte ve halı yıkama çalışmaları yaptı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla ilçe genelindeki ibadethanelerde hijyen çalışmaları yaptı. Ramazan Bayramı öncesinde ilçede bulunan cami ve mescitlerin halılarını yerinde temizleyen temizlik personelleri, Covid19 salgını önlemleri kapsamında da dezenfekte çalışması yaptı. Görevli personeller, cami halılarını yerinde temizlediği çalışmalarını, gün boyu devam ettirdi.

Temizlik İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çalışmaların merkez ve kırsal mahallelerdeki ibadethanelerde yürütüldüğünü, vatandaşların sağlığı için çalışmaların devam edileceği kaydedildi.

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