Şanlıurfada 65 yaş üstüne kolonya ve lokum dağıtıldı Ekipler kapı kapı dolaşarak kolonya ve lokumun da içerisinde yer aldığı bayram paketlerini sahiplerine ulaştırdı

Ramazan Bayramı öncesinde Şanlıurfa Belediye tarafından 65 yaş üstü binlerce kişiye içerisinde kolonya ve lokumun da bulunduğu bayram paketi dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı koordinesinde belediye ekipleri, buruk geçmesi beklenen Ramazan bayramı öncesi binlerce haneye giderek, içerisinde kolonya ve lokumunda yer yer aldığı bayram paketlerini "Yaşlı Destek Programı"ndan (YADES) faydalanan binlerce 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara teslim etti.

Tam kapanma tedbirleri kapsamında bayramlaşmaya gidilemeyecek olması nedeniyle başlatılan proje kapsamında paketler, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde bulunan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Engelliler Şube Müdürlüğü ve Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından sahiplerine teslim edildi. Sokak sokak dolaşan ekipler ailelere Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün selamını ve bayram tebriğini iletti.

Bayram öncesinde çalan kapılarda ekipleri görünce şaşıran vatandaşlar ise sağlanan destek nedeniyle Başkan Beyazgül’e teşekkür etti.

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