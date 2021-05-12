Şanlıurfa’da terör operasyonu: 5 tutuklama

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Şanlıurfa’da terör örgütü PKK/KCKPYD/YPG’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü PKK/KCKPYD/YPG’nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, haklarında örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği yönünde doküman ve tespitler bulunan 5 şüphelinin yakalanması için düğmeye bastı. Düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüpheli işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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