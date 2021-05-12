Şanlıurfa'da PKK operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, polis ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında örgüt içerisinde eğitim alarak kırsal alanda faaliyet yürütüp, deşifre olmadan Türkiye´ye girişçıkış yapanların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. 7 Mayıs günü düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-05-12 19:28:27



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