Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 5 yaralı

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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ŞanlıurfaBozova karayolunun 27. kilometresinde meydana geldi. İbrahim Halil D.'nin kullandığı 33 FV 596 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi. Kazada yolculardan Hanım, Enes, Emir ve Berat D. ile Neclan A. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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