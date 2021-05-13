Şanlıurfa´da şehitlikte hüzünlü bayram ziyareti



Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da kılınan bayram namazının ardından, sokağa çıkma kısıtlamasında muaf tutulan şehit yakınları, sabah erken saatlerden itibaren şehitlikleri ziyaret etti.

Kısıtlamadan muaf tutulan aileler sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliğe gelmeye başladı. Aileler, mezar başlarında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Bazı şehit yakınları, kabirlerin bakımını yaptı, mezar taşlarını yıkadı, çiçek ekti. Kabir başlarında bazı şehit yakınlarının gözyaşı döktüğü görüldü. Yeni Mezarlıkta bulunan şehitlikte şehit aileleri birbirleriyle hüzünlü bayramlaşırken, Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mehmet Yavuz ise aileleri teselli etmeye çalıştı.

Öte yandan koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan Asri Mezarlıkta ise vatandaşların kurallara uyarak gelmedikleri görüldü. DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2021-05-13 11:47:35



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