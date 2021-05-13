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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eyyübiye’de cadde ve sokaklar dezenfekte edildi

İHA

Eyyübiye’de cadde ve sokaklar dezenfekte edildi

Eyyübiye Belediyesi, ilçe genelinde rutin olarak sürdürdüğü temizlik ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız bir şekilde devam ediyor.
Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşleri müdürlüğüne baplı ekipler, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla ilçe genelinde temizlik seferberliğini sürdürüyor. Eyyübiye Belediyesi, ilçe genelinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Belediye temizlik işleri müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinde vatandaşların gün içinde yoğunluk oluşturduğu alanlar başta olmak üzere her yeri didik didik temizleyip, dezenfekte etti. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından koordine edilen ve periyodik olarak gerçekleşen çalışmada ekipler, kaldırımları fırçaladı, cadde ve sokakları temizleyip, yol kenarındaki araçları dezenfekte etti. Balıklıgöl platosundan başlayıp, Tarihi çarşılar ve Sarayönü caddesine kadar süren çalışma gün boyu ilçe genelindeki tüm mahallelerde periyodik olarak sürüyor.
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla ilçe genelinde temizlik ve dezenfekte seferberliği vatandaşların da takdirini topladı.

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