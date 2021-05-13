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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkanlar bayram namazında bir araya geldi

İHA

Başkanlar bayram namazında bir araya geldi

Peygamberler şehri Şanlıurfa'da belediye başkanları bayram namazında bir araya geldi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, beraberinde AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ile birlikte bayram namazını maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet ederek Balıklıgöl platosunda bulunan tarihi Dergah Camisinde kıldı. Bayram namazı sonrası Beyazgül, değerlendirmelerde bulundu.
“Bugün dua günüdür”
Beyazgül namazın ardından yaptığı açıklamada, “Bayram dediğimiz zaman bir aydınlık, bir sevgi, bir sevinç ve bu güzel duygularınızı dışa vurma günüdür. Bugün bana göre bir dua günüdür aynı zamanda çünkü Filistin’de yaşanan bir dram var bu dram için bütün Müslümanların bu sabah namazından itibaren dualarını bekliyoruz. Memleketimiz için önümüzdeki günler için, daha güzel günler yaşamak ve bu hastalıktan kurtulmak için de hep birlikte dua günüdür, bugün çocuklarımızı sevdireceğimiz gündür, dinimiz öyle güzel bir din ki ölülerimizi dahi unutmadığımız mezarlıklara ziyaretlere gittiğimiz bir gün, yine büyüklerimizi unutmadığımız bir gündür, bu pandemi döneminde aramadığımız kimse bırakmayalım. İnşallah güzel, bereketli ve hayırlı bayram geçirmeyi Allah bizlere nasip etsin” ifadelerini kullandı.

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