Miniklerden geleceğe pandemi mesajı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Pandemili Günlerden Geleceğe Mesaj” yarışmasına çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesapları üzerinden “Pandemili Günlerden Geleceğe Mesaj” yarışması adlı bir yarışma düzenledi. Yarışmaya yüzlerce çocuk videolu mesaj göndererek katıldı. Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde yaşayan Belis ve Beste Baykan kardeşler de yarışmaya katılarak geleceğe bir mesaj yolladı. Minikler gelecekteki çocukların izleyebilmeleri için çektikleri videolu mesajda,” Biz salgın sürecinde evlere kapandık dışarıya çıkamadık, arkadaşlarımızla oynayamadık kardeşime bile gönlümce sarılamadım. Benim Pandemili Günlerden Geleceğe mesajım bizim yaşadığımız sorunları gelecekteki yaşıtlarım yaşamasınlar diye maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım” şeklinde oldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yarışmada dereceye girenlere çeşitli ödüller verileceği belirtildi. Ayrıca çekilen videoların arşivlenerek ileriki yıllarda belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşılacağı belirtildi.

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