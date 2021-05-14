Eyyübiye kırsalında yol yapım çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, asfaltlama sezonunun başlamasıyla birlikte planlanan program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler Şanlıurfa’nın ilçelerinde konforlu yollar ve daha rahat bir ulaşım için 13 ilçede çalışmalarına devam ediyor. Kısıtlamayı fırsata çeviren ekipler, rotayı Eyyübiye ilçesi kırsalına çevirdi. Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesi kırsalında yol yapım atağına devam eden ekipler, ilçe kırsalında yolların alt ve üst yapısını tamamlayarak yolu asfalt serimine hazır hale getiriyor.

Eyyübiye kırsalında 157 kilometrelik yolda bakım onarım çalışması yürüten ekipler, 216 kilometre stabilize yol yaparak vatandaşların hizmetine sundu. Ekipler ayrıca, 81 kilometre mekanik yol çalışması, 27 kilometre sathi kaplama yol, 23 kilometre beton yolda bakım onarımı tamamladı. Çalışmalar kapsamında 3 bin 558 metre beton boru da uygulandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Eyyübiye kırsalında vatandaşların daha konforlu bir ulaşım imkanından faydalanabilmeleri için 5 ayrı noktada çalışmalarını sürdürüyor.

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