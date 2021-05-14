Şanlıurfa’da iki aile arasında taşlı sopalı kavga: 6 yaralı

İki takım daha Süper Lig'e veda etti!

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Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Polisin güçlükle ayırdığı kavga sonrası ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan 6 kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan S.B.’nin durumunun ağır olduğu ve Şanlıurfa'ya sevk edildiği bildirildi. Kadınların da karıştığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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