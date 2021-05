Şanlıurfa'da, Göbeklitepe dikilitaşı için BM sergisi heyecanı

Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'de bulunan, neolitik döneme ait, 'T' biçiminde ve 5,5 metre yüksekliğinde olan 'P18' numaralı dikilitaşın sert kireç taşından yapılacak kopyasının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi´nde sergilenecek olmasının heyecanı yaşanıyor.

Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle 'tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen Göbeklitepe'den bir eserin kopyası, New York'taki BM Genel Merkezi´nde sergilenecek. Dünya kültür mirası Göbeklitepe'nin 'D yapısı' olarak adlandırılan bölümünde bulunan 5,5 metre yüksekliğindeki 'P18' numaralı dikilitaşın (stel) sert kireç taşından yapılacak kopyası, BM'ye resmi sanat hediyesi olarak sunulacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki varlıklar arasında yer alan ve dünyanın bilinen en eski tapınak merkezi olan Göbeklitepe´de 'P18' numaralı dikilitaşın sert kireç taşından yapılacak kopyasının BM Genel Merkezi'nde sergileneceğini açıklaması, Şanlıurfalıları heyecanlandırdı. Göbeklitepe´nin yurt dışı tanıtımı sevincini yaşadıklarını belirten Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, "İnanç turizmin başkenti olan Şanlıurfa'nın adının tüm dünyada 'Göbeklitepe' ile anılması bizleri çok mutlu etti. Bakanlığımızın hayata geçireceği projeden dolayı çok teşekkür ediyor" dedi.

Göbeklitepe'yi ziyaret eden yabancı turistler ise buradaki yapının bir benzerinin New York'ta sergilenecek olmasının, turizm adına güzel gelişme olduğunu belirtti.

TURİSTLERİN İLGİ ODAĞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'da açılışını yaptığı ve o senenin 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesiyle yerli ve yabancı ziyaretçilerin odak noktası haline gelen Göbeklitepe'nin 'P18' steli, New York'taki BM Genel Merkezi'nde sergilenen ikinci Anadolu eseri olacak. Hititler ile Mısır arasında M.Ö. 1280´li yıllarda gerçekleşen Kadeş Savaşı sonrası imzalanan ve tarihte diplomatik metinlerin en eski örneklerinden biri olan İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ndeki Kadeş Barış Antlaşması metninin bakırdan yapılan büyütülmüş kopyası, 1970 yılında BM Genel Sekreteri U Thant'a sunulmuştu. Türkiye'den ikinci eser olarak Göbeklitepe'ye ait eserin kopyasının BM´de sergiye sunulması için de Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı yetkililerince 2019 yılında ön temaslarda bulunulmuştu. BM Genel Merkezi´nde kalıcı olarak sergilenecek eser, Göbeklitepe'nin evrensel kültür mirası olma özelliğini göstererek, önemli tanıtım fırsatı sunacak.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2021-05-15



