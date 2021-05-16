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Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü

DHA

Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü


Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) ŞANLIURFA'da sokakta karşılaşan husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Necdet Keskin (34), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Topdağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Necdet Keskin ile kuzen olan Mahmut ve Adem Baydili sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermiler Necdet Keskin´e isabet etti. Silah sesini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Necdet Keskin yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis olay sonrasında kaçan kuzenler Mahmut ile Adem Baydili'yi evinde saklayan Remzi K. ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu madde, döner bıçağı ve tabanca ele geçirdi. Şüpheliler emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2021-05-16 00:03:18

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