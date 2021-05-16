Şanlıurfa’da yasağa rağmen Beşiktaş’ın şampiyonluğu kutlandı

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Şanlıurfa’da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen vatandaşlar Beşiktaş’ın şampiyonluğunu araç konvoyları ve meşaleler yakarak kutladı.

Şanlıurfa’da Beşiktaşlı taraftarlar takımlarının şampiyonluğunu evlerinin balkonlarında, araç konvoyları ve meşaleler yakarak kutladı. Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'yi 21 yenerek şampiyonluğa ulaşırken, siyah beyazlı takımın taraftarları Şanlıurfa'da şampiyonluk coşkusunu kısıtlamaya rağmen sokaklara dökülerek yaşadı.

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