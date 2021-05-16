Otomobille çarpışan motosikletli öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, AkçakaleSuruç yolunun 12. kilometresinde meydana geldi. Ahmet A. idaresindeki otomobil, İbrahim Elet’in (22) kullandığı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü İbrahim Elet ağır yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırılan Elet, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.