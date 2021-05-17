Şanlıurfa'da traktör şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.



Ediinilen bilgiye göre kaza, Karaköprü ilçesine bağlı Akbayır Mahallesi Abdulkadir Badıllı Bulvarı mevkisinde meydana geldi. İbrahim Ferhat Oymak yönetimindeki 63 YK 313 plakalı su tankı bağlı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada traktörün altında kalan sürücü Oymak, olay yerinde hayatını kaybetti, yanındaki Muhammed Burak K. ise ağır yaralandı. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Oymak´ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli tıp Kurumu morguna gönderildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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